В Ступине пройдет выставка «Истории коллекций»

В пятницу, 30 октября, в Ступинском историко-краеведческом музее откроется выставка «Истории коллекций», приуроченная к 35-летию музея. Она расскажет о том, как он создавался и какие ключевые вехи прошел в своем развитии, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В рамках юбилейной выставки посетители смогут заглянуть в фонды и проследить путь становления одного из культурных центров Подмосковья. Они увидят наиболее ценные и любопытные экспонаты, предметы, имеющие высокую историческую значимость для города и региона, уникальные артефакты и не только. Узнать подробнее о мероприятии можно на странице ВКонтакте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

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