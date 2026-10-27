Подмосковные боксеры завоевали восемь наград на чемпионате России в Москве

Подмосковные спортсмены завоевали восемь медалей — четыре золотые, одну серебряную и три бронзовые — на чемпионате России по боксу среди женщин, который прошел с 20 по 26 октября в Москве. Сборная региона заняла второе место в общекомандном зачете, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Юлия Чумгалакова (до 48 кг, Домодедово), Екатерина Куц (до 50 кг, Химки), Людмила Воронцова (до 57 кг, Долгопрудный) и Елена Бабичева (до 63 кг, Королев) смогли одержать победу, Куц также была удостоена специального приза «За лучшую технику».

Арина Варсанян (до 63 кг, Королев) оказалась серебряным призером, Любовь Макеева (до 54 кг, Клин), Полина Спирина (до 54 кг, Домодедово) и Дарья Панова (до 75 кг, Электросталь) — бронзовыми.

Чемпионат прошел в рамках федеральной программы «Спорт России».

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