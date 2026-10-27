Нейросеть обещает минус 10 кг: стоит ли верить ИИ при похудении

Нейросети умеют рассчитывать примерную калорийность рациона, предлагать меню на неделю и подбирать рецепты под бюджет или пищевые предпочтения. Для тех, кто хочет похудеть, это удобный способ начать следить за питанием. Но может ли искусственный интеллект заменить диетолога и безопасно ли следовать составленному им плану? Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Валикова.

«Нейросеть может быть полезным помощником: например, предложить варианты завтраков, подсказать, как разнообразить рацион, или помочь составить список продуктов на неделю. Но ее рекомендации нельзя воспринимать как индивидуальное медицинское назначение. ИИ может ошибиться в расчетах, не учесть особенности здоровья или предложить слишком жесткое ограничение калорий», — пояснила специалист.

По словам Валиковой, особенно осторожными стоит быть с планами, которые обещают быстрое снижение веса. Слишком низкая калорийность, исключение целых групп продуктов и попытки сбросить несколько килограммов за короткий срок могут привести к дефициту питательных веществ, слабости и последующему набору веса. Кроме того, нейросеть не всегда правильно оценивает потребности человека: они зависят от возраста, массы тела, роста, физической активности, состояния здоровья и принимаемых лекарств.

«Если человек использует ИИ, лучше просить его не назначать экстремальную диету, а предлагать сбалансированные блюда из доступных продуктов. Можно попросить указать примерные порции, белки, жиры и углеводы, но все расчеты нужно воспринимать как ориентир. Если есть хронические заболевания, проблемы с пищевым поведением, беременность или необходимость значительно снизить вес, план стоит обсуждать со специалистом», — отметила диетолог.

Чтобы снизить риск ошибок, не следует сообщать нейросети личные медицинские данные, в которых нет необходимости, или самостоятельно менять назначенное врачом питание. Если ИИ советует голодать, принимать добавки для похудения, исключать множество продуктов либо обещает гарантированный результат за несколько дней, это повод не следовать рекомендации. Безопаснее использовать нейросеть для организации питания и поиска идей, а оценку состояния здоровья и индивидуальные назначения оставлять квалифицированному специалисту.