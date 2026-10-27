Кузьмин назвал неожиданным для себя назначение на пост и. о. главного тренера «Рубина»

В субботу, 24 октября, после поражения от «Крыльев Советов» (0:2) «Рубин» уволил главного тренера Артигу. Временно его заменил работающий в клубе с 2019 года Кузьмин.

«Все произошло неожиданно для меня. Матч закончился, генеральный директор меня забрал из раздевалки, отвел наверх к президенту, и там все и произошло. 48 часов после всего происходящего практически не был дома и не спал», — сказал Олег Кузьмин.

Специалист подчеркнул, что работа главным тренером требует совершенно иной ответственности и проходит в другом режиме. Кузьмин назвал важным ближайший матч, поскольку от него будет зависеть психологическое состояние команды. 28 октября «Рубин» сыграет со «Спартаком» в матче Кубка России. В РПЛ 31 октября казанский клуб примет воронежский «Факел».

Ранее Тимур Гурцкая высказался об увольнении Франка Артиги.