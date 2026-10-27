Пенсии, детские пособия и налоги: что изменится в России с 1 ноября

В ноябре 2026 года некоторым пенсионерам пересчитают выплаты, а из-за Дня народного единства часть пенсий и пособий поступит по скорректированному графику. Одновременно у россиян останется меньше месяца, чтобы рассчитаться с налогами за прошлый год, а в конце ноября изменится порядок получения кредитной информации судебными приставами. Что стоит учесть в начале месяца — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Пенсии: кому положена прибавка

Автоматическую прибавку получат граждане, которым в октябре исполнилось 80 лет. Для них фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличится вдвое — с ₽9 584,69 до ₽19 169,38 в месяц. Такой же перерасчет предусмотрен для пенсионеров, которым в октябре установили I группу инвалидности. При этом если фиксированная выплата уже была повышена по одному из этих оснований, второй раз ее не удвоят. Подавать заявление для перерасчета не требуется.

Пенсии и пособия: когда придут деньги

Из-за праздника 4 ноября изменится график доставки пенсий. Если деньги обычно поступают на банковскую карту в этот день, их перечислят заранее — 3 ноября. С 5 ноября выплаты через банки должны вернуться к привычному графику. Тем, кто получает пенсию через «Почту России», доставку начнут 3 ноября, а в отдельных случаях деньги могут принести раньше.

Семьям с детьми тоже стоит проверить даты начислений: единое пособие и некоторые другие выплаты поступят 3 ноября, выплата из материнского капитала — 5 ноября, а пособие по уходу за ребенком для работающих родителей — 6 ноября.

Налоги: когда нужно рассчитаться с государством

Крайний срок уплаты имущественных налогов за 2025 год — 1 декабря 2026 года. До этой даты физическим лицам необходимо рассчитаться по транспортному и земельному налогам, налогу на имущество, а также по НДФЛ в случаях, когда он начислен налоговой службой.

Уведомление можно проверить в личном кабинете ФНС или на «Госуслугах». Если бумажное письмо не пришло, это не означает, что начислений нет: лучше уточнить информацию онлайн и при необходимости заранее оплатить указанную сумму.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Судебные приставы: какие сведения смогут получать

С 26 ноября начнет действовать новый порядок передачи кредитных отчетов судебным приставам. Если в отношении человека открыто исполнительное производство, ФССП сможет запрашивать в бюро кредитных историй определенные сведения о должнике.

Для граждан это не означает появления новой обязанности или автоматического штрафа. Изменения регулируют обмен информацией между ведомствами и бюро, чтобы приставы могли получать необходимые сведения в рамках исполнительного производства.

Маркировка: какие товары затронет эксперимент

С 1 ноября стартует эксперимент по маркировке отдельных видов промышленного оборудования и комплектующих. В перечень включены, в частности, двигатели внутреннего сгорания, генераторные установки, подшипники и некоторые элементы лифтового оборудования. Эксперимент продлится до 31 августа 2027 года.

Для покупателей это не означает, что с ноября нужно проверять специальную маркировку на каждом таком товаре: нововведение касается участников оборота продукции.