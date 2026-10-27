Появилась новая информация о состоянии 88-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной

88-летняя актриса пришла в ясное сознание после медикаментозного сна. Однако она по-прежнему не может дышать самостоятельно — ее легкие поддерживает аппарат искусственной вентиляции (ИВЛ).

Напомним, Лидию Николаевну экстренно госпитализировали 14 октября. Поводом стали нарастающая одышка и отеки. Врачи диагностировали проблемы с сердцем на фоне хронического заболевания. Состояние актрисы оценивалось как тяжелое.

Медики были вынуждены ввести артистку в медикаментозный сон, чтобы стабилизировать показатели. Сейчас Федосеева-Шукшина в сознании, но все еще находится в реанимации.

По данным источников, врачи уже отменили препараты для поддержания артериального давления. Эти лекарства обычно применяют в критических ситуациях.

В последние годы Федосеева-Шукшина страдала деменцией и перенесла несколько падений. Осенью у нее обостряются сердечно-сосудистые заболевания.

Ранее подруга Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии актрисы после госпитализации.