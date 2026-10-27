В Королеве на 70% достроили первый корпус ЖК «Космический Квартал»
Первый корпус ЖК «Космический Квартал» в Королеве достроили на 70%
Фото: [Министерство жилищной политики МО]
В Королеве более чем на 70% достроили первый корпус в ЖК «Космический Квартал», проект реализует группа «Самолет». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Корпус будет рассчитан на 746 квартир, в нем завершены устройство внешних стен и внутренних перегородок. Ввод объекта в эксплуатацию ожидается во II квартале 2027 года. Параллельно на площадке возводят многоуровневый паркинг на 488 машино-мест.
Архитектурная концепция «Космического Квартала» основана на космической тематике. Дворовую территорию посвятят галактической тематике, его визуальным акцентом станет яркое синее покрытие. С внешней стороны корпуса откроются объекты торговой, сервисной и досуговой инфраструктуры.
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».
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