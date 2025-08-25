Россиянам обещали за поджог самосвалов 200 тыс. руб.: четыре авто сгорели дотла

Двоих жителей Кемерово обвиняют в умышленном поджоге четырех самосвалов, которые принадлежат предприятию в Прокопьевске, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Кемеровской области.

По информации ведомства, неизвестное лицо связалось с одним из обвиняемых в марте 2025 года в мессенджере. Он потребовал поджечь 10 самосвалов FAW J6 за финансовое вознаграждение в размере 200 тыс. руб. Житель Кемерово согласился и предложил заработать своему знакомому.

По данным ведомства, соучастники должны были поджечь самосвалы, которые находились на предприятии в городе Прокопьевск. Задания они получали также через мессенджер. Сначала требовалось найти спрятанные бутылки с бензином. Злоумышленникам переслали 100 тыс. руб. Заказчик сообщил, что после выполнения незаконного задания они получат еще столько же.

По данным ведомства, мужчины выполнили поручение: четыре транспортных средства были уничтожены, а шесть получили серьезные повреждения. Заказчик перестал выходить на связь. Обещанные деньги он также не перевел. Мужчин задержали. Они дали признательные показания.

«Причиненный владельцам дорогостоящей техники ущерб превысил 10 млн руб.», — указано в сообщении.

В ведомстве проинформировали, что частично ущерб возмещен. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

