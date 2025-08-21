В Кемерово ищут свидетелей мощного пожара в торговом центре

В Кемерово сотрудники правоохранительных органов просят всех горожан, которые стали свидетелями мощного пожара в ТЦ «Лапландия», дать показания, сообщил VSE42.Ru со ссылкой на телеграм-канал СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу.

После пожара горожане делились со СМИ информацией о том, что произошло. Продавцы рассказали, что серьезно не отнеслись к срабатыванию пожарной безопасности. По их словам, подобные учебные проверки проходили на регулярной основе. Продавцы рассказали, что эвакуировались через главный вход здания, потому что лестница была задымлена. Они уверены, что пожар начался на лестнице.

Другие сотрудники торгового центра рассказали, что пожар начался в помещении, где разрешено курение. Они уверены, что кто-то не потушил сигарету. Много версий можно найти в соцсетях, в том числе предположения об умышленном поджоге.

Сотрудники правоохранительных органов готовы выслушать все версии, чтобы установить причину пожара. В первую очередь важны показания горожан, которые находились в здании на момент возгорания. Россиянам сообщили номер телефона для связи.

«Любая информация является крайне важной для установления всех обстоятельств произошедшего», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что пострадавший от мощного пожара ТЦ «Лапландия» могли закрыть после трагедии в «Зимней вишне».