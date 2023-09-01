Россияне незаконно пересекают границу с Финляндией для получения политубежища

В Пограничной службе Финляндии заявили, что в случае большого наплыва беженцев из России власти могут принять решение о закрытии российско-финской границы. Массового наплыва людей нет, но единичные случаи встречаются.

Западные СМИ сообщали, что россияне не хотят отправляться для выполнения боевых задач в зону СВО. Это может спровоцировать наплыв беженцев. В настоящее время поводов для беспокойства нет. С начала 2023 года незаконное пересечение границы было зафиксировано несколько раз. В Пограничной службе отмечали, что причиной нарушения государственной границы стало нежелание находиться в зоне боевых действий.

Одна из попыток пересечения границы была зафиксирована в четверг, 31 августа. Нарушитель попросил у властей политического убежища, сообщает karelinform.ru. За неделю это уже второй случай. Так, 29 августа на границе остановили мужчину. Он не успел перейти на территорию Финляндии, но как выяснилось, был намерен просить политического убежища. Подробности происшедшего не разглашаются.

Пункты пропуска через российско-финскую границу находятся на территории республики Карелии.