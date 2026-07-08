Ротавирус в жару: симптомы, лечение и почему уголь уступил новым сорбентам

Лето традиционно приносит вспышки кишечных инфекций, и одна из самых коварных — ротавирус. Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» рассказала, как передается инфекция, почему она активизируется в жару и стоит ли полагаться на активированный уголь. По словам эксперта, этот препарат — прошлое поколение, но в некоторых случаях все еще помогает.

Ротавирус, который часто называют кишечным гриппом, поражает и детей, и взрослых. Механизм передачи — фекально-оральный: через грязные руки, зараженную воду или пищу. Дети до пяти лет переносят инфекцию тяжелее всего, взрослые чаще болеют в стертой форме. При этом они становятся бессимптомными переносчиками, заражая детей через поцелуи и общую посуду.

Рост заболеваемости летом объясняется просто: тепло ускоряет размножение вирусов. Люди пьют больше воды из непроверенных источников, едят немытые фрукты и овощи, чаще контактируют друг с другом в местах отдыха.

Инкубационный период — от 12 до 96 часов. Первые признаки напоминают простуду: першение в горле, насморк, покраснение глаз, небольшое повышение температуры. Затем состояние резко ухудшается, у детей рвота может начаться внезапно. Тревожные сигналы обезвоживания: сухие слизистые, плач без слез, редкое мочеиспускание.

Антибиотики при ротавирусе бесполезны: возбудитель — вирус. Главное правило лечения — борьба с обезвоживанием с помощью солевых растворов. Активированный уголь, по словам терапевта, препарат прошлого поколения, но наиболее безобидный в данной ситуации. Современные сорбенты действуют мягче и эффективнее, однако их должен назначать врач. Самодеятельность, предупредила Лапа, может нарушить работу ЖКТ.

Принимать сорбенты для профилактики опасно: вымывается полезная флора, витамины и минералы, что приводит к дисбактериозу и снижению иммунитета. Вместо этого рекомендуется вакцинация детей и строгое соблюдение гигиены рук.

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