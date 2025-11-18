Россияне сфотографировали из окон своих квартир воздушный шар: что так удивило людей?

Жители Кемерово сфотографировали из окон своих квартир воздушный шар, сообщило VSE42.Ru . Горожане периодически замечают в небе подобные объекты, но в нынешний раз многие были крайне удивлены.

По информации издания, воздушный шар в небе над Кемерово — нередкое явление для горожан. Один из объектов многие жители уже узнавали за счет яркого окраса. Собственники шара летом предложили прокатиться всем желающим. Кемеровчане были благодарны за такую возможность.

Читатель VSE42.Ru рассказал, что вечером 10 сентября над городом пролетал воздушный шар. Видео появилось в соцсетях. В это время многие горожане стояли в пробках. Они с иронией комментировали видео. Кемеровчане отметили, что воздушный шар мог бы превратиться в такси. В условиях постоянных пробок услуга стала бы востребованной.

Во вторник, 18 ноября, горожане снова заметили шар и поделились фото с редакцией VSE42.Ru. Однако горожане удивлены его появлению. В регионе установилась холодная погода. На земле лежит снег, а воздух морозный, уточнили горожане.

