Гости российского горнолыжного курорта уверены, что видели НЛО

Гости российского горнолыжного курорта «Шерегеш» уверены, что видели НЛО. Своими впечатлениями они поделились в соцсетях, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, о необычных небесных объектах также рассказали жители кузбасских районов, расположенных вблизи горнолыжного курорта. На фото очевидцев видны круги, которые визуально напоминают инопланетный корабль. Создается впечатление, будто круги — это следы от воронок, которые образуются во время смерча.

В кемеровском гидрометцентре корреспонденту Сибдепо рассказали, что обнаруженные россиянами объекты — это лентикулярные облака. Они часто появляются именно в горной местности. Эксперты пояснили, что в горных районах формируются разные воздушные потоки. В свою очередь лентикулярные облака образуются на разной высоте.

