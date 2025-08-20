Россияне собрали богатый урожай для помощи участникам СВО

По информации издания, горожане выполнили одновременно два дела: оказали помощь военнослужащим РФ и параллельно позаботились о своем самочувствии. Врач-методист поликлиники им. Е. М. Нигинского Святослав Смирнов отметил, что выращивание плодов положительно отражается на здоровье. Однако эксперт призвал прислушиваться к самочувствию и не пересиливать себя.

По данным издания, фермеры продавали собственный урожай, чтобы передать вырученные средства участникам спецоперации.

«Мы говорим о второй составляющей, может быть, основной составляющей, когда ветераны не продают просто так свою продукцию, они продают — и эти деньги идут в помощь СВО», — сказал председатель Тюменской областной Думы Фуат Сайфитдинов.

По данным издания, к акции также присоединились местные художники. Они передали свои картины. Вырученные деньги предназначаются фонду «Ямине». Член Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе Анита Евай рассказала, что контролирует помощь школьникам Луганской Народной Республики. Средства направлены для приобретения школьных принадлежностей.

По информации издания, результат благотворительной акции фермеров — вырученные 240 тыс. руб., которые направят на нужды СВО.

Ранее военнослужащим, заключившим контракт от Подмосковья, напомнили о доступных льготах.