Средняя зарплата россиян в 2026 году превысит 108 тысяч рублей

Средняя зарплата в России по итогам 2026 года увеличится на 7,9% и достигнет 108,3 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на прогнозы властей сообщает РИА Новости .

Показатель среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций рассчитывается до удержания налогов и включает в себя премии и бонусы. При этом учитываются доходы всех сотрудников, в том числе лиц со сверхвысокими заработками.

В 2025 году средняя зарплата в РФ в первый раз за всю историю наблюдений превысила порог в 100 тыс. рублей, остановившись на отметке 100,4 тыс. рублей. В текущем, 2026 году, прогнозируется её повышение до 108,3 тыс. рублей.

Тенденция к увеличению средних зарплат сохранится и в дальнейшем: в 2027 году они могут составить 115,4 тыс. рублей, а в 2028 году — 123,3 тыс. рублей.

Ранее эксперт Кислицына сообщила о том, что «зарплата мамы» закрепилась в ряде регионов России.