«Уволили за милосердие». Уборщица лишилась работы из-за кормления бездомной кошки

В Калининградской области суд принял к рассмотрению иск местной жительницы к руководителю предприятия. Женщина утверждает, что потеряла должность после того, как покормила бездомную кошку.

Как пояснили в областном суде, истица добивается восстановления на работе, взыскания неполученной зарплаты за время вынужденного отсутствия на рабочем месте, а также компенсации морального вреда.

По словам заявительницы, она работала уборщицей на одном из предприятий региона. 23 марта, находясь за территорией организации у проходной, женщина решила дать еду бездомному животному. За этим занятием её заметил директор.

Руководитель в устной форме объявил ей об увольнении, после чего у сотрудницы изъяли пропуск и заблокировали доступ на территорию предприятия.

Истица настаивает на том, что увольнение проведено с нарушениями закона, и требует полного восстановления трудовых прав. Суд уже зарегистрировал иск и начал производство по делу.

