«Печень — системный фильтр». Что известно о раке, из-за которого Владимиру Молчанову пересадили печень?

Ушедший из жизни минувшей ночью телеведущий Владимир Молчанов (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), создатель программы «До и после полуночи», пять лет назад перенес операцию по пересадке печени. Причиной стало онкологическое заболевание. Врач-онколог Евгений Черемушкин в интервью aif.ru рассказал, о какой именно форме рака может идти речь.

Молчанов скончался в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. В последние годы его самочувствие значительно ухудшилось. Помимо пересадки печени, проведенной пять лет назад из-за рака, спустя год он перенес инфаркт, а в 2025 году неоднократно попадал в больницу из-за сильных болей в животе.

По словам эксперта, речь могла идти о первичном раке печени. При этом не любое онкологическое заболевание является показанием для трансплантации — необходимо сочетание определенных факторов. Черемушкин напомнил, что печень выполняет в организме роль системного фильтра. Опухоли формируют первичный очаг, затем от группы из 2000-3000 клеток начинают мигрировать отдельные клетки по лимфатическим путям, попадая в лимфоузлы. Далее формируются метастазы.

Врач пояснил, что лимфатическая система омывает все ткани и органы, выступая в роли чистильщика: собирает различные элементы и выводит их в кровоток, откуда все направляется в системные фильтры — печень, легкие, кости скелета. Также возможно, что опухоль обладала высоким метастатическим потенциалом.

Ранее онколог назвал три вида рака, которые будет лечить новая вакцина.