«Исчезнувшие 10 граммов». Суд Бремена запретил Milka уменьшать вес плиток без предупреждения

Окружной суд Бремена постановил, что компания Mondelez Deutschland ввела покупателей в заблуждение, уменьшив вес шоколадных плиток Milka на фоне подорожания какао-бобов. Об этом сообщает ТАСС .

Иск осенью 2025 года подал Центр защиты прав потребителей Гамбурга. Производитель заменил плитки со 100 граммов на 90, почти не изменив дизайн упаковки (толщина уменьшилась на 1 мм). Новый вес был указан, но надзорный орган счел меры производителя недостаточными.

«Судебная палата постановила, что оспариваемое уменьшение содержания упаковки представляет собой случай так называемых упаковок-пустышек и, таким образом, является обманом потребителей», — указано в решении суда.

Судьи отметили: само по себе снижение веса не запрещено, но из-за многолетнего стандарта в 100 граммов возникает «нестыковка между фактическим содержанием и ожиданиями потребителей». Mondelez Deutschland обязана разместить на упаковке «ясное» уведомление о сокращении веса — способ производитель выбирает сам.

Ранее сообщалось о том, что вес товара должен считываться с упаковки при снижении граммовки.