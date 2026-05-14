Названы четыре группы препаратов, вызывающих одышку

Одышку часто связывают с болезнями сердца или легких. Но она способна возникать и как реакция на лекарства. Среди таких средств — бета-блокаторы (пропранолол, соталол, карведилол), нитраты, статины и ацетилсалициловая кислота, сообщила «Газете.Ru» врач-кардиолог Екатерина Алимова (младший научный сотрудник лаборатории сердечно-сосудистого старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета).

«Чаще побочные эффекты у препаратов выражаются в виде кашля, нежели одышки. <…> К одышке же могут привести неселективные бета-блокаторы (пропранолол, соталол, карведилол и другие), ацетилсалициловая кислота. Описаны возможные побочные эффекты в виде одышки при приеме нитратов и крайне редко при приеме статинов», — пояснила Алимова.

После отмены препарата такой симптом обычно проходит. При истинной сердечной или легочной патологии, уточняет врач, помимо одышки появляются и другие жалобы: отеки ног, боли в груди, нарушения ритма, давление. Также одышка встречается при анемии, болезнях щитовидной железы и даже на нервной почве.

Избыточный вес и низкая физическая активность тоже провоцируют одышку. В таких случаях она держится долго без резкого ухудшения либо четко привязана к повышенной нагрузке.

При сердечной одышке дыхательная гимнастика бесполезна, предупредила Алимова. Разрешены аэробные нагрузки: плавание, ходьба, танцы, легкий бег. Стоит избегать силовых, резких и непривычных упражнений, занятий в жару и при высокой влажности. Если нагрузка вызывает сильную одышку — она не подходит.

