Раскрыты подробности о многомиллионном наследстве Владимира Молчанова

Ушедший из жизни советский и российский журналист телеведущий Владимир Молчанов оставил после себя наследство, оцениваемое в десятки миллионов рублей. Подробности об имуществе и о том, кто может претендовать на эти средства, обнародовали авторы портала «АиФ» .

Согласно опубликованным данным, в активе Молчанова числится двухкомнатная квартира, расположенная в Москве на улице Чаянова. Дом, где находится жилье, известен как «композиторский» — он проектировался в 1934 году специально для проживания музыкантов. Архитекторы заложили в проект усиленную толщину стен для лучшей звукоизоляции, что позволяло композиторам не мешать друг другу. Лестничные марши и дверные проемы также делали с расчетом на возможность внесения в квартиру рояля или фортепиано. Комнаты отличаются большой площадью. Рыночная стоимость этой двухкомнатной квартиры на сегодняшний день может достигать 45–50 миллионов рублей.

Кроме городской недвижимости, у журналиста сохранилась дача в деревне Старая Руза (Московская область). В этом месте в свое время часто собирались знаменитые композиторы. Стоимость домов в данной локации варьируется в диапазоне от 9 до 16 миллионов рублей.

Супруга Молчанова — Консуэло Сегура — скончалась в декабре 2022 года. Их общая дочь Анна умерла за полтора месяца до смерти самого журналиста. Из прямых наследников у телеведущего остался только внук Дмитрий (сын Анны). Юристы поясняют: если Молчанов не оформил завещания, то все его наследство перейдет именно к внуку.

