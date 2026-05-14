Ипотека на 28 лет: россияне выбирают кабалу ради низкого платежа

Средняя продолжительность ипотечного займа на рынке новостроек в крупнейших российских городах достигла почти максимально допустимого значения — 30 лет. Такие данные со ссылкой на аналитиков системы мониторинга bnMAP.pro приводит ТАСС .

По итогам первого квартала 2026 года самый длительный срок кредитного обременения отмечен в Краснодаре — 28 лет и 8 месяцев. Далее следуют Ростов-на-Дону (28 лет 4 месяца) и Тюмень (28 лет 1 месяц). Даже в городах с наименьшими показателями срок ипотеки превышает 25 лет: в Волгограде — 25,5 года, в Нижнем Новгороде — 25 лет и 7 месяцев, в Самаре и Воронеже — по 25 лет и 10 месяцев.

Специалисты пояснили, что полученные цифры свидетельствуют о желании заемщиков сократить ежемесячный платеж путем удлинения срока кредитования.

«Кроме того, почти во всех городах-миллионниках, кроме Москвы и частично Петербурга, почти весь объем предложения составляет массовый сегмент — а для покупателей такого жилья ипотека является практически единственным инструментом, который позволяет купить квартиру», — добавили эксперты.

