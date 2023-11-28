Россияне сообщают, что Грузия закрыла КПП на границе с Северной Осетией

В социальных сетях пользователи сообщают о закрытии КПП между Грузией и Россией со стороны Северной Осетии, сообщает newstracker.ru .

Из Россию в Грузию, в частности, можно попасть через Северную Осетию. Там находится КПП «Верхний Ларс». Пользователи сообщают, что пункт пропуска временно закрыт. Причина - ухудшение погодных условий. В Северо-Кавказском таможенном управлении объяснили, что 27 ноября выпало много снега и движение затруднено.

«Это связано с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии», — сообщали в Северо-Кавказском таможенном управлении.

Пользователи выкладывают видео, какие очереди образовались у КПП. Люди в хорошем настроении, но все с нетерпением ожидают возобновления движения. Отмечают, что снег уже убирают. Никаких сроков, когда работа КПП восстановится, им не называют.

В ноябре КПП уже неоднократно закрывали из-за изменения погодных условий. Для людей открывали пункты временного размещения. Пока трассы заваливало снегом, водителям и пассажирам предлагали горячий чай и еду.

Ранее правительство Финляндии сообщило, что намерено оставить единственный пункт пропуска, который позволяет жителям проезжать на территорию России. Спикер ГД Вячеслав Володин прокомментировал абсурдность данного решения.