Секрет здоровых легких: какие овощи нужно есть каждый день, чтобы дышать легко

Исследователи выяснили, что регулярное употребление листовых овощей, богатых витамином К1, может снизить риск развития ХОБЛ на 16%, результаты работы опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Группа ученых из Университета Эдит Коуэн в Австралии представила результаты масштабного исследования, опубликованного в The American Journal of Clinical Nutrition. Наблюдения, охватившие почти 180 000 человек на протяжении десяти лет, показали, что включение в рацион шпината, мангольда, кресс-салата, брокколи и листовой капусты (кейла) положительно влияет на работу дыхательной системы.

Роль витамина К1

Ключевым фактором, обеспечивающим защитный эффект, специалисты считают витамин К1. Анализ данных продемонстрировал, что люди с высоким уровнем потребления этого элемента с пищей реже страдают хронической обструктивной болезнью легких. Кроме того, любители зелени демонстрируют лучшие показатели при проведении функциональных тестов, в частности, способность совершать более глубокий вдох и выдох.

Особую пользу такой рацион приносит людям, находящимся в группе риска: курильщикам и тем, чья профессиональная деятельность связана с вдыханием пыли или промышленных испарений. Ученые выдвинули гипотезу, что витамин К1 участвует в активации белка, отвечающего за эластичность тканей легких, которые при ХОБЛ постепенно разрушаются. Стоит отметить, что витамин К2, содержащийся в продуктах животного происхождения, аналогичного воздействия не оказал.

Важное предостережение экспертов

Авторы исследования отмечают, что полученные данные указывают лишь на статистическую зависимость. Овощи не являются гарантированным лекарством, поэтому они не заменяют необходимости ведения здорового образа жизни. Самыми важными факторами для сохранения функции легких остаются отказ от курения и минимизация контакта с загрязненным воздухом.