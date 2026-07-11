3 Метеопаты в зоне риска: почему 12 июля станет тяжелым днем для многих и как уберечь сосуды
Метеозависимых россиян предупреждают о геомагнитном шторме уровня G1, который ожидается во второй половине воскресенья.
Прогноз геомагнитной обстановки
После периода повышенной солнечной активности, сопровождавшегося мощными вспышками в конце июня и начале июля, ситуация на Солнце временно стабилизировалась. Крупные активные центры покинули видимую часть солнечного диска, что привело к снижению индекса активности. Тем не менее, расслабляться не стоит: скорость солнечного ветра остается высокой.
В субботу, 11 июля, космическая погода будет благоприятной, геомагнитное поле останется спокойным. Однако уже в воскресенье, 12 июля, ожидается ухудшение обстановки. Во второй половине дня прогнозируется слабая магнитная буря уровня G1, которая продлится около 9 часов. Вероятность данного события оценивается специалистами как высокая.
Влияние на самочувствие и мнение врачей
Вопрос воздействия магнитных бурь на организм остается дискуссионным. Кардиологи подчеркивают, что научные доказательства прямой связи между геомагнитными возмущениями и плохим самочувствием пока отсутствуют, указывая в качестве примера безопасность МРТ, где магнитное поле в разы сильнее.
Тем не менее, врачи допускают, что бури могут выступать своеобразным триггером для обострения хронических состояний. В зоне риска прежде всего находятся люди с нарушениями артериального давления. У пациентов с гипертонией возможны скачки показателей, а у гипотоников — слабость и головокружение.
Рекомендации по поддержанию здоровья
Специалисты советуют метеозависимым людям не прибегать к поиску «чудодейственных» методов защиты, а сосредоточиться на базовых правилах здорового образа жизни. Основные рекомендации включают:
- Строгий контроль артериального давления и своевременный прием назначенных препаратов.
- Соблюдение режима дня, включающего полноценный ночной сон.
- Поддержание водного баланса и снижение интенсивных физических нагрузок.
- Консультация с лечащим врачом в случае регулярного ухудшения состояния для возможной корректировки терапии.
Важно помнить, что любые изменения в схеме приема лекарственных средств должны происходить исключительно по назначению специалиста.