3 Метеопаты в зоне риска: почему 12 июля станет тяжелым днем для многих и как уберечь сосуды

Метеозависимых россиян предупреждают о геомагнитном шторме уровня G1, который ожидается во второй половине воскресенья.

Прогноз геомагнитной обстановки

После периода повышенной солнечной активности, сопровождавшегося мощными вспышками в конце июня и начале июля, ситуация на Солнце временно стабилизировалась. Крупные активные центры покинули видимую часть солнечного диска, что привело к снижению индекса активности. Тем не менее, расслабляться не стоит: скорость солнечного ветра остается высокой.

В субботу, 11 июля, космическая погода будет благоприятной, геомагнитное поле останется спокойным. Однако уже в воскресенье, 12 июля, ожидается ухудшение обстановки. Во второй половине дня прогнозируется слабая магнитная буря уровня G1, которая продлится около 9 часов. Вероятность данного события оценивается специалистами как высокая.

Влияние на самочувствие и мнение врачей

Вопрос воздействия магнитных бурь на организм остается дискуссионным. Кардиологи подчеркивают, что научные доказательства прямой связи между геомагнитными возмущениями и плохим самочувствием пока отсутствуют, указывая в качестве примера безопасность МРТ, где магнитное поле в разы сильнее.

Тем не менее, врачи допускают, что бури могут выступать своеобразным триггером для обострения хронических состояний. В зоне риска прежде всего находятся люди с нарушениями артериального давления. У пациентов с гипертонией возможны скачки показателей, а у гипотоников — слабость и головокружение.

Рекомендации по поддержанию здоровья

Специалисты советуют метеозависимым людям не прибегать к поиску «чудодейственных» методов защиты, а сосредоточиться на базовых правилах здорового образа жизни. Основные рекомендации включают:

Строгий контроль артериального давления и своевременный прием назначенных препаратов.

Соблюдение режима дня, включающего полноценный ночной сон.

Поддержание водного баланса и снижение интенсивных физических нагрузок.

Консультация с лечащим врачом в случае регулярного ухудшения состояния для возможной корректировки терапии.

Важно помнить, что любые изменения в схеме приема лекарственных средств должны происходить исключительно по назначению специалиста.