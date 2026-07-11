Отдых в Турции за 34 тысячи рублей реальность или ловушка для наивных туристов

На туристическом рынке России вновь появились путевки в Турцию по минимальным расценкам — около 34 000 рублей. Туристический эксперт Артем Алексеев в интервью изданию «Подмосковье сегодня» отметил , что столь низкая стоимость вовсе не говорит о глобальном падении цен, а является временной мерой для оперативного заполнения свободных мест.

Условия выгодного отдыха

По словам специалиста, такие варианты имеют множество ограничений. Как правило, бюджетные путевки доступны лишь на определенные даты и при вылете из конкретных городов. Речь идет о размещении в отелях категории 3–4 звезды, которые зачастую находятся на удалении от моря. Длительность такого отдыха обычно составляет от пяти до семи ночей. Алексеев подчеркнул, что данный формат предназначен для экономных путешественников, а не для любителей премиального отдыха.

Факторы формирования цены

Низкая стоимость путевок объясняется особенностями бизнеса туроператоров, которые заблаговременно выкупают блоки мест на чартерных рейсах и в гостиничном фонде. В случае появления свободных остатков незадолго до вылета компании вынуждены резко снижать цену, чтобы компенсировать затраты. При этом эксперт рекомендует туристам заранее учитывать сопутствующие расходы: даже при системе «все включено» путешественникам могут потребоваться средства на экскурсии, аренду оборудования на пляже или дополнительные услуги в отеле.