Марина Зудина впервые за долгое время появилась на новых фото
Super: свежее фото 60-летней Зудиной впервые за долгое время появилось в Сети
Фото: [скриншот видео]
Впервые за долгое время в Сети появились новые снимки 60-летней вдова великого актера Олега Табакова Марины Зудиной, сообщает Super. Актриса приняла участие в фотосессии, а визажист, работавшая с ней, опубликовала в своем блоге совместные селфи.
Фото: [соцсети]
Последние годы в социальных сетях активно обсуждают перемены во внешности Зудиной. Поклонники спорят, что она, вероятно, сделала пластику лица. Однако сама актриса, как всегда, хранит молчание.
На одном из снимков Марина запечатлена в элегантном образе: длинное черное платье и кожаная куртка нестандартного кроя. Комментарии под фото были закрыты.
Во время съемок Марина встретилась с Игорем Верником, его сыном Григорием и братом Вадимом. Актриса редко появляется на публике, поэтому даже ее редкие выходы вызывают повышенный интерес.
Знакомство Зудиной и Табакова началось в ГИТИСе: тогда Марина была студенткой, а Олег Павлович — ее преподавателем. Пара поженилась в 1995 году, в браке родились двое детей — Павел и дочь Мария. Сын актрисы продолжил семейную традицию и теперь строит успешную карьеру в кинематографе.
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