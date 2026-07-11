Какие действия при снятии денег могут показаться банкам подозрительными

Сотрудники МВД России обозначили список признаков, указывающих на возможные мошеннические действия при попытках снятия или перевода денежных средств. В общей сложности ведомство выделило девять факторов, на которые обращают внимание банковские системы безопасности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

Поведение клиента и технические параметры

Специалисты отмечают, что к подозрительным операциям относятся снятие наличных в течение суток после получения кредита, перевод суммы свыше 200 000 рублей через систему быстрых платежей, а также смена номера телефона для доступа к интернет-банку.

Кроме того, банки реагируют на нехарактерное поведение клиента. В список маркеров вошли:

Операции в необычное время или в непривычном месте.

Использование несвойственных методов получения денег, например, через QR-коды.

Длительные телефонные разговоры перед проведением транзакции.

Частые отказы банкомата в выдаче наличных — пять и более случаев за сутки.

Наличие вирусного программного обеспечения на используемом устройстве.

Подобные детали позволяют финансовым организациям вовремя заметить активность злоумышленников и предотвратить хищение средств.