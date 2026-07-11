Дороги ушли под воду в Свердловской области: названы районы, где проезд закрыт

Из-за подтоплений и повреждения инфраструктуры в шести районах региона введено временное ограничение движения на ряде трасс. Об этом сообщили в ГИБДД региона, передает Коммерсантъ .

В Свердловской области сложилась сложная дорожная ситуация: из-за обильных переливов воды, размывов грунтовых участков и разрушения мостов региональное управление ГИБДД приняло решение закрыть движение на некоторых трассах. Ограничения затронули Байкаловский, Артемовский, Алапаевский, Невьянский, Пышминский и Талицкий районы.

Работа экстренных служб

На всех затронутых стихией участках дорог организовано дежурство экипажей ДПС. Специальные службы установили временные знаки и предупреждающие щиты, чтобы обезопасить автомобилистов. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям заранее продумывать альтернативные пути объезда и придерживаться сниженной скорости при передвижении вблизи зон подтопления. Информацию о возобновлении полноценного проезда ведомство пообещало предоставить по мере устранения последствий стихии.