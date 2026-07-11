У ЮАР нашли тело игрока сборной Джейдена Адамса: он успел сыграть в матчах ЧМ-2026

На 26-м году жизни скончался полузащитник сборной ЮАР Джейден Адамс, сообщает «Чемпионат». Он был участником чемпионата мира 2026 года, который проходил в Канаде, США и Мексике. На турнире сборная ЮАР достигла исторического успеха, впервые выйдя в плей-офф.

Предварительно, футболист свел счеты с жизнью после возвращения домой. Его тело обнаружили в ванной. Другие обстоятельства трагедии не приводится.

Представитель африканского игрока Брендин Джонсон заявил, что близкие не хотят, чтобы их беспокоили по этому поводу.

«Эта смерть всех потрясла: Джейден только что вернулся с ЧМ — и тут такие новости… Я беседовал с ним в четверг, он был полон позитива, с нетерпением ждал возвращения домой», — сказал Джонсон.

Карьера Адамса складывалась успешно. На чемпионате мира он был игроком стартового состава. В первых двух турах он выходил в основе, сыграв 61 минуту с командой Мексики и 46 минут — Чехии. В заключительном матче группового этапа с Южной Кореей Адамс появился на поле на последнюю десятиминутку. В плей-офф с Канадой он остался в запасе.

На клубном уровне Адамс выступал за «Мамелоди Сандаунс» с лета 2024 года. Ранее он играл за «Стелленбош» и стал победителем Кубка страны. В составе «Мамелоди Сандаунс» он выиграл чемпионский титул и африканскую Лигу чемпионов. Однако прошлым летом на клубном чемпионате мира он мало играл и не отметился результативными действиями.

За несколько дней до смерти у футболиста произошла личная трагедия. 27 июня, за день до матча с Канадой, умерла его бабушка Марианна Адамс. Пару лет назад он также потерял своего лучшего друга.

Ранее стало известно о загадочной смерти российского актера Дмитрия Брейкина.