«Вкус как морская вода, но пользы больше»: 60-летняя Екатерина Андреева пьет кровь моллюсков ради молодости

60-летняя телеведущая Екатерина Андреева, известная своей приверженностью здоровому образу жизни, продолжает удивлять поклонников. В своем блоге она опубликовала видео, в котором выпивает шот с кровью моллюсков, пишет Super. Запись была сделана в одном из ресторанов Тюмени, куда она отправилась во время путешествия по Сибири.

По словам Андреевой, ей предложили попробовать этот необычный напиток. Она не отказалась и поделилась впечатлениями.

«Чтобы хорошо выглядеть и быть энергичной, мне в Тюмени выдали кровь — но не думайте, это просто кровь моллюска», — рассказала Екатерина.

Телеведущая отметила, что вкус крови напоминает морскую воду, которую можно пить, а также рассказала о полезных свойствах экзотического эликсира. Ее эксперимент вызвал бурную реакцию у подписчиков. Одни поддержали любопытство ведущей, другие удивились смелости.

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