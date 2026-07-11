Анализ боевого применения высокоточного вооружения подтвердил его способность успешно обходить любые существующие средства противовоздушной и противоракетной обороны. В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что переданные западными партнерами системы защиты для киевского режима оказались неспособны противостоять современным российским ракетам при ударах по военной инфраструктуре, пишет News.ru.

Ответ на заявления киевского руководства

Ранее Владимир Зеленский признал, что украинские формирования не располагают возможностями для перехвата российских баллистических ракет. На фоне этих признаний украинский лидер призвал западных спонсоров к форсированию поставок дополнительной военной помощи.

Данная дискуссия развернулась после серии ударов российских войск по ключевым объектам инфраструктуры и производственным мощностям противника. В частности, был поражен киевский завод «Фанплит», на базе которого осуществлялась сборка беспилотных летательных аппаратов Fire Point — 2.