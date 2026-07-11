Ираклий Пирцхалава впервые высказался о беременности 22-летней модели Лукьяновой

Выпускник «Фабрики звезд» Ираклий Пирцхалава оказался в центре громкого скандала. Накануне 22-летняя модель Екатерина Лукьянова объявила , что ждет от него ребенка. При этом сам певец ранее заявил о желании воссоединиться с бывшей женой Еленой Гребенщиковой.

Как пишет The Voice, артист впервые прокомментировал новость о беременность модели. В эфире Radio Monte Carlo Padel Cup он пообещал дать полноценный ответ в скором времени: 17 июля он выпустит песню, которая, по его словам, расставит все точки над «i».

«Поэтому я обязательно дам ответ, но только песней, где, кстати, во втором куплете будет петь Лена. Я думаю, в этой песне я дам первоначальный ответ происходящему, больше комментировать не стану», — заявил Пирцхалава.

Тем временем сама Лукьянова решила заработать на скандале. Накануне она создала платный телеграм-канал, где обещает рассказать все подробности романа с Иракли. Доступ к откровениям стоит 990 рублей. Модель уже опубликовала переписку с Иракли, в которой он пишет, что его присутствие никак не облегчит её состояние.

У Иракли и Гребенщиковой двое общих сыновей тринадцати и пятнадцати лет. Пара развелась в 2014 году, но недавно попыталась дать второй шанс браку в реалити-шоу «Ставка на любовь».

Ранее бывшая жена Ираклия Пирцхалавы призвала не осуждать его из-за ситуации с беременностью Екатерины Лукьяновой.