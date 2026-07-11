Исторический момент: в парке «Патриот» установили памятный камень Ташкентскому военному училищу

На Аллее памяти военных вузов установили памятный камень в честь 108-летия со дня образования знаменитого Ташкентского командного училища. В честь 108-й годовщины со дня основания Ташкентского высшего общевойскового командного Краснознаменного ордена Красной Звезды училища имени В. И. Ленина прошли памятные встречи на Суворовской площади столицы и в парке «Патриот». В мероприятиях приняли участие представители Минобороны РФ, ветераны, выпускники легендарного вуза и их семьи.

Центральным событием праздника стала церемония установки памятного камня на Аллее памяти военных училищ СССР в парке «Патриот». Этот объект стал символом признания вклада учебного заведения в укрепление обороноспособности страны. В Москве участники собрались на Суворовской площади, где в рамках торжественного собрания ветераны возложили венки и цветы к памятнику великому русскому полководцу Александру Суворову.

Ташкентское училище заслуженно считается одним из старейших и наиболее значимых военных учебных заведений советской эпохи. За время работы вуз подготовил около 100 тысяч высококлассных командиров. Выпускники училища неоднократно проявляли мужество и профессионализм: почти 70 из них стали Героями Советского Союза, а четверо удостоены звания полных кавалеров ордена Славы. Мероприятия были приурочены к годовому празднику учебного заведения, который ежегодно отмечается 12 июля.