В Серпухове утвердили социальный бюджет: как изменятся школы и спортивные секции

Фото: [ пресс-служба администрации Г.о. Серпухов ]

Бюджет округа сохранил социальную направленность: Серпухов остается в числе лидеров по развитию образования, спорта, культуры, поддержке старшего поколения и молодых талантов.



В рамках встречи Алексей Шимко совместно с начальником 29‑го пожарно‑спасательного отряда полковником Эдуардом Соломатиным наградили Владимира Звягина из Пущино — он совершил героический поступок, благодаря которому удалось спасти сына актера Александра Высоковского.



По завершении отчета состоялось заседание Совета депутатов под председательством Михаила Шульги: депутаты обсудили ключевые направления работы муниципалитета и единогласно поддержали итоги года. Глава округа отдельно поблагодарил жителей за вовлеченность — наказы горожан, поступающие на приемах, в соцсетях и на выездных администрациях, служат основой для изменений в округе.