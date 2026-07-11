В Серпухове утвердили социальный бюджет: как изменятся школы и спортивные секции
Фото: [пресс-служба администрации Г.о. Серпухов]
В Серпуховском историко‑художественном музее 10 июля прошел ежегодный отчет главы городского округа Серпухова Алексея Шимко. В мероприятии участвовали Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, советник губернатора МО в ранге министра Ольга Забралова, представители администрации, депутаты и местные жители.
Фото: [пресс-служба администрации Г.о. Серпухов]
Бюджет округа сохранил социальную направленность: Серпухов остается в числе лидеров по развитию образования, спорта, культуры, поддержке старшего поколения и молодых талантов.
В рамках встречи Алексей Шимко совместно с начальником 29‑го пожарно‑спасательного отряда полковником Эдуардом Соломатиным наградили Владимира Звягина из Пущино — он совершил героический поступок, благодаря которому удалось спасти сына актера Александра Высоковского.
По завершении отчета состоялось заседание Совета депутатов под председательством Михаила Шульги: депутаты обсудили ключевые направления работы муниципалитета и единогласно поддержали итоги года. Глава округа отдельно поблагодарил жителей за вовлеченность — наказы горожан, поступающие на приемах, в соцсетях и на выездных администрациях, служат основой для изменений в округе.