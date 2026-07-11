Зарплата как у роботов: почему северокорейцы не хотят работать в Оренбурге

Власти Оренбурга не смогли нанять рабочих из КНДР для нужд ЖКХ, так как предложенная зарплата оказалась для них недостаточно высокой. Об этом сообщил глава города Альберт Юмадилов, подводя предварительные итоги эксперимента по найму иностранных разнорабочих для работы в системе ЖКХ, пишет Коммерсантъ .

Эксперимент по привлечению иностранных специалистов для уборки улиц Оренбурга столкнулся с финансовыми трудностями. Глава города Альберт Юмадилов сообщил, что администрация планировала нанять северокорейских граждан в качестве дворников, однако договориться не удалось. По словам чиновника, предложенная ставка в 55 тысяч рублей оказалась неконкурентоспособной: специалисты из КНДР привыкли к заработкам, превышающим оренбургские показатели в 2–3 раза. При этом мэр отметил высокую эффективность северокорейских работников, сравнив их трудоспособность с деятельностью роботов.

Успешный опыт с сотрудниками из Сенегала

На фоне неудачных переговоров с КНДР городские власти успешно наладили сотрудничество с трудовыми мигрантами из Сенегала. Альберт Юмадилов высоко оценил дисциплину сенегальских рабочих, которые готовы трудиться в выходные дни, что ранее было проблемой для местных подрядчиков. По словам главы города, использование труда 20 иностранных специалистов позволяет существенно оптимизировать расходы муниципального бюджета на уборку территорий, экономя значительные средства. Напомним, что привлечение 70 рабочих из Сенегала было инициировано администрацией из-за нехватки местных кадров, желающих заниматься клининговыми работами. Контракт с ними рассчитан до весны 2027 года.