Пять тихих врагов сердца, от которых умирает каждый второй: как спастись

Ведущий кардиолог Евгений Шляхто назвал ключевые факторы, провоцирующие большинство сосудистых катастроф, и объяснил, как продлить активную жизнь на 14 лет. Об этом пишет KP.RU .

Пять ключевых факторов риска

Академик РАН Евгений Шляхто в рамках форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия» озвучил статистику, согласно которой именно пять основных угроз ответственны за половину случаев смертности в мире. К наиболее опасным факторам для здоровья сердечно-сосудистой системы эксперт отнес:

Повышенное артериальное давление.

Высокий уровень холестерина в крови.

Никотиновую зависимость.

Наличие избыточной массы тела.

Сахарный диабет и нарушения углеводного обмена.

Окно возможностей в среднем возрасте

Эксперт подчеркнул, что достижение пятидесятилетнего рубежа является критически важным этапом. Устранение указанных факторов риска до этого возраста способно увеличить ожидаемую продолжительность жизни на 12–14 лет, предотвращая риск развития инфарктов и инсультов. Академик уточнил, что современная кардиология пересмотрела фокус внимания: помимо борьбы с холестериновыми бляшками, врачи все чаще направляют усилия на подавление метаболических нарушений и воспалительных процессов в организме.

Роль ранней диагностики и дисциплины пациента

Кардиолог предупредил, что терапия, начатая уже при наличии развернутого заболевания, может стоить человеку в среднем семь лет жизни. Поэтому ранняя диагностика и превентивное вмешательство имеют решающее значение. Евгений Шляхто отметил важность партнерства врача и пациента в составлении плана лечения, что значительно повышает эффективность выполнения терапевтических рекомендаций. Для поддержания долголетия специалист рекомендовал соблюдать базовые принципы: следить за жизненно важными показателями организма, поддерживать достаточный уровень физической активности и придерживаться здорового рациона.