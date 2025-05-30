Россиянин чуть не вернулся из Вьетнама инвалидом после укуса самой опасной в мире медузы

Жена россиянина в беседе с SHOT рассказала, что мужчина нырял в Нячанге. В какой-то момент у туриста запекли глаза. Он предположил, что подобная реакция связана с особенностью воды. Россиянин не придал значение и продолжил купаться. Вечером на лице туриста появились полоски. Вокруг век образовались красные пятна. Состояние постепенно ухудшалось: уже утром лицо полностью отекло. Сначала супруги приняли решение самостоятельно разбираться с проблемой: купили препараты против ожогов и аллергии. Россиянину не стало лучше. Тогда семья решила обратиться в местную больницу.

«Супруги поехали в местную больницу, где им сообщили, что это реакция на укус португальского кораблика», — сообщил SHOT.

По информации SHOT, португальский кораблик — разновидность самой опасной в мире медузы. Животное выделяет нейротоксин, который может стать причиной остановки сердца или вызвать проблемы с дыханием.

Супруга пострадавшего рассказала, что отек начать спадать через восемь часов после того, как он принял назначенные медиками препараты. Женщина уверена, что муж мог лишиться зрения. Она считает, что во время ныряния мужчина закрыл глаза, что спасло его от инвалидности.

Ранее сообщалось, что двое британских туристов насмерть отравились белым порошком на отдыхе в Таиланде.