Почему с одними людьми разговор идет сам собой, а с другими постоянно буксует? Ученые нашли закономерность

Ученые нашли особый ритм разговора, который может быть связан с тем, насколько приятным кажется общение, пишет The Independent. Исследователи называют этот рисунок «розовым шумом»: люди некоторое время говорят на одной волне, затем один из них вводит новую тему или мысль, а потом собеседник ее подхватывает.

Для исследования ученые обучили ИИ анализировать тысячи реальных разговоров между двумя людьми. В выборку вошли почти 1600 видеозвонков незнакомцев, быстрые свидания, подкасты и беседы друзей.

ИИ смотрел, насколько сильно ответы собеседников связаны друг с другом и как эта связь меняется по ходу разговора.

Оказалось, что пары на быстрых свиданиях, которые хотели увидеться снова, чаще показывали более выраженный «розовый шум». Похожая закономерность появилась и в специально созданных ИИ сценариях приятных разговоров.

По словам авторов, слишком одинаковые мнения могут сделать разговор скучным, а слишком резкие скачки между темами — сбить его. Лучше всего работает чередование согласия, новых идей и возвращения к общей теме.

При этом исследование показывает только связь и не доказывает, что такой ритм сам по себе делает свидание успешным. Ученые считают, что эти данные в будущем могут помочь создавать более естественных ИИ-собеседников.