В музее Подмосковья в томе словаря Даля нашли вкладку с призывом к читателям

К 225-летию со дня рождения Владимира Даля сотрудники музея-заповедника «Горки Ленинские» рассказали о книжной редкости из своего собрания — томе словаря, которому больше ста лет, сообщил REGIONS.

Речь о первом томе третьего издания «Толкового словаря живого великорусского языка», увидевшем свет в 1903 году под редакцией Ивана Бодуэна де Куртенэ. Этот вариант исправляли и существенно дополняли уже после смерти Даля, а остальные три тома вышли в 1905, 1907 и 1909 годах.

Особый интерес представляет сохранившаяся между страницами вкладка: читателям предлагали поучаствовать в дополнении издания. Получается, даже после печати работа над словарем не считалась завершенной. Для книги, собравшей живую речь, это особенно показательная деталь — язык меняется, и его богатство не уместить в одно издание навсегда.

Фото: [ музей-заповедник «Горки Ленинские» ]

Владимир Даль родился 10 ноября 1801 года по старому стилю, или 22 ноября по новому. Его словарь стал не просто справочником, а собранием пословиц, поговорок и слов повседневной речи.

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