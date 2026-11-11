Подмосковный наставник-эксперт стала победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства

Наставник-эксперт Екатерина Титова из Одинцовского округа стала победительницей во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Знание. Наставники» и заняла 21 место среди участников со всей России. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Она стала лучшей в категории «Наставник-педагог» номинации «Лучший наставник общеобразовательной организации» и вошла в топ-3000. В итоговом рейтинге своей категории заняла 21-е место среди 607 участников со всей России. В ходе испытаний эксперт прошла обучающий курс, подготовила портфолио, разработала решение педагогической ситуации и представила собственную наставническую практику.

Проект реализуют с апреля по декабрь 2026 года, его организовали Российское общество «Знание» и Министерство просвещения Российской Федерации при поддержке ФГБУ «Росдетцентр».

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