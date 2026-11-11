Грейдеры, экскаваторы и погрузчики: Волоколамск подготовил технику к зимнему сезону

В ходе встречи оценили состояние техники и проработали организацию работы при снегопадах и резких перепадах температуры.



В распоряжении предприятия — 71 единица техники, включая тракторы МТЗ, мини-погрузчики, «КАМАЗы» и другие машины. В этом году парк обновили: в него вошли новый грейдер, экскаватор-погрузчик, комбинированная дорожная машина, коммунальная уборочная машина ЧЛМЗ и вакуумная подметально-уборочная машина «Митракс».



На обслуживании округа задействовано 118 рабочих по благоустройству и 58 трактористов. Сотрудники круглый год убирают контейнерные площадки, дворы, детские игровые зоны и общественные пространства. По словам Натальи Козловой, перед МБУ поставлена четкая и реалистичная задача: оперативно реагировать на погодные условия и обеспечивать порядок на территории округа.