Молодежь Подмосковья в рамках проекта «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ» встретилась со священником Береговым

«Такие встречи для наших ребят мы проводим с 2023 года, сегодня уже 20-я. За это время перед молодежью Подмосковья выступили официальный представитель МИД России Мария Захарова, журналисты-пранкеры Вован и Лексус, скрипач Петр Лундстрем, публицист Дмитрий Пучков и другие интересные спикеры из разных сфер и с разным жизненным опытом. Но их объединяет одно: умение и желание говорить с молодежью открыто и на равных», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В нем приняли участие 750 человек: школьники, студенты, волонтеры и активисты молодежных организаций.

В ходе встречи Береговой подчеркнул важность присутствия священников в социальных сетях для общения с многомиллионной аудиторией. Также он прокомментировал увлечение молодежи гороскопами и натальными картами. По его словам, подобные предсказания лишают человека воли и свободы выбора — судьба человека не предначертана, и каждый должен самостоятельно принимать решения.

«Я как миссионер понимаю, как это работает, и хочу прежде всего вызвать у участников встречи доверие. Если у человека будет доверие к Береговому, будет и доверие к церкви, представителем которой он является, а дальше он будет слышать людей намного умнее, интереснее и духовнее меня. Если я в этот момент становлюсь той дверью, через которую человек нашел точку входа в церковь, значит, свою миссию я выполнил. Поэтому если после сегодняшнего мероприятия молодым людям захочется немножко глубже окунуться в православие и познакомиться с ним по-настоящему, значит, я приехал не зря», — отметил он.

До конца года в регионе планируется провести еще три встречи в рамках проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл Форум волонтеров Подмосковья и вручил отличившимся добровольцам награды.