В 8 раз больше: экономист объяснила гигантский разрыв зарплат между отраслями

В добыче газа средняя зарплата составляет ₽327,6 тыс., а в почтовой и курьерской деятельности — всего ₽40 тыс. Чем объясняется такая пропасть и почему отраслевая статистика не всегда показывает реальные доходы, Финансам Mail рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина.

Среднюю начисленную зарплату (до вычета НДФЛ) определяют по данным Росстата и аналитических отчетов. Чтобы понять реальные доходы, экономисты советуют смотреть, например, на медианную зарплату по данным «СберИндекса»: на 1 января 2025 года она составляла ₽57 853, а на 1 января 2026 года — ₽65 183.

«По данным ЕМИСС и Росстата, самой высокооплачиваемой отраслью российской экономики в 2025 году стала добыча природного газа — средняя зарплата в этой сфере составила ₽327,6 тыс. в месяц. На втором месте расположилась разработка программного обеспечения со средней зарплатой в ₽216,7 тыс., а замыкает тройку лидеров производство агрохимической продукции, включая пестициды, — ₽215,8 тыс.», — отметила экономист.

Помимо добычи газа, в десятку самых высокооплачиваемых отраслей вошли п₽ассажирский воздушный транспорт (₽200 тыс.), добыча нефти (₽195 тыс.) и трубопроводный транспорт (185 тыс.). Финансы и страхование заняли седьмое место с ₽180 тыс., следом идут сельское и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство (₽176 тыс.). Замыкают десятку производство табачных изделий (₽175 тыс.) и производство компьютеров и электроники (₽165 тыс.).

«Разрыв между лидером (добыча газа — ₽327,6 тыс.) и аутсайдером (почтовая и курьерская деятельность — ₽40 тыс.) составляет 8,19 раза. Это свидетельствует о том, что доходы концентрируются в сырьевом и высокотехнологичном секторах. Важно учитывать, что данные ЕМИСС по отраслям строятся на отчетности средних и крупных организаций», — отметила Байгузина.

На другом полюсе — отрасли с самыми низкими зарплатами. Меньше всего платят в производстве текстильных изделий — ₽65,8 тыс. в месяц. Далее идут гостиничное дело и общепит (₽64 тыс.), производство кожи и изделий из кожи (₽63 тыс.), производство мебели (₽61 тыс.) и одежды (₽57 тыс.).

Ниже в рейтинге расположились ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования (₽48 тыс.), кол-центры (₽46 326), уборка зданий и промышленный клининг (₽44 793), агентства по временному трудоустройству (₽43 434). Самая низкооплачиваемая отрасль страны — почтовая и курьерская деятельность со средней зарплатой ₽40 тыс. в месяц.

«В низкооплачиваемых секторах (одежда, ремонт, клининг) высока доля микропредприятий и ИП, где реальные доходы могут быть ниже, а теневая занятость — выше. Высокие отраслевые средние значения часто обеспечиваются северными надбавками. Например, в добыче газа значительная часть фонда оплаты труда формируется за счет сотрудников, работающих в ЯНАО и ХМАО с коэффициентом 1,5–2,0», — подытожила Байгузина.

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