Над Аляской заметили странный летающий объект с щупальцами: через несколько минут он исчез

Daily Mail: очевидцы заметили НЛО возле военной базы на Аляске

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Жительница Аляски Сара Джейн Осборн сняла в небе странный темный объект с длинными отростками, который находился в направлении американской военной базы, пишет Daily Mail. По ее словам, объект был виден около трех минут, а затем быстро исчез.

Осборн заметила его вечером 15 июня в Анкоридже, когда фотографировала радугу. Сначала она решила, что перед камерой пролетело насекомое, но затем увидела объект и без телефона.

На видео и снимках заметна темная фигура, напоминающая медузу. Очевидица утверждает, что ее отростки двигались отдельно друг от друга, а сам объект поворачивался из стороны в сторону.

Женщина и ее муж попытались найти обычное объяснение и даже поехали в сторону ближайшего парка, чтобы проверить, не запускал ли кто-нибудь воздушного змея. Однако ничего похожего они не нашли.

Пара также предположила, что это мог быть дрон. При этом точное расстояние до объекта неизвестно, поэтому определить его настоящий размер по фотографиям невозможно.

Нет и доказательств, что объект действительно находился над военной базой или имел к ней отношение. Воздушный змей, дрон или другой летательный аппарат пока также нельзя исключить, а подтверждений внеземного происхождения объекта нет.

иностранная пресса

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