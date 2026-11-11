Бюджет в ₽30 тыс.: как реально уложиться в эту сумму и не сорваться

Средние и медианные зарплаты в России растут, но получают такие деньги далеко не все: более 5 млн работающих получают МРОТ. При этом бюджет в ₽30 тыс. в месяц вполне реален — и в двух столицах, и в селе, но при условии, что жилье свое и кредитов нет. Финансы Mail разобрались , что еще важно учесть, чтобы уложиться в эту сумму.

С чего начать планирование

Возьмите выписку за прошлый месяц и выпишите платежи, которые повторятся. Сначала жилье, проезд, связь и лекарства, затем — сколько уходит на продукты. Так станет понятно, сколько остается на все остальное.

По оценке доцента Финансового университета Ирины Карапетовой, взрослому человеку в российском городе продукты обходятся в ₽12–20 тыс. в месяц, а общественный транспорт — в ₽2–5 тыс. Эти цифры Финансы Mail уже приводили в разборе базовых расходов.

Как разбить деньги по неделям

После аренды, связи и лекарств в базовом разборе остается ₽15 500 на продукты, проезд и бытовые покупки. Держать всю сумму на одной карте до конца месяца не стоит.

Разбивка может выглядеть так: по ₽3 600 на каждую из четырех недель и ₽1 100 рублей на последние два дня. Недельную сумму лучше переводить на отдельную карту или снимать наличными — так деньги второй недели не уйдут в первые дни после зарплаты. Заранее составьте и календарь списаний: аренда, интернет, подписки и другие регулярные платежи. Такой подход с недельным лимитом и календарем рекомендует РБК.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Что чаще всего срывает планы

Одна из главных причин незапланированных трат — доставка еды. Заказывают ее обычно не из-за неумения экономить, а потому что дома нечего быстро приготовить. Держите запас на два дня: крупы или макароны, замороженные овощи, яйца, курицу или другой привычный белок. Это не закупка на месяц, а страховка от заказа в момент усталости.

По данным Роскачества, 14% покупателей готовых блюд заказывают их, когда дома нет продуктов для готовки. Перед магазином проверьте запасы и составьте меню хотя бы на три дня. Сравнивайте не цену упаковки, а стоимость килограмма или литра: 450 г крупы за ₽90 — это ₽200 за килограмм, а 600 г за ₽108 — ₽180.

Где еще найти экономию

Изучите банковскую выписку за три месяца и отметьте регулярные списания — особенно пробные периоды сервисов, игровые подписки, приложения и доставку. С 1 марта 2026 года онлайн-сервисы не вправе продолжать автосписания после отказа от подписки, а сохраненные данные карты можно потребовать удалить, напоминал Роспотребнадзор. Отмените подписки, которыми не пользовались хотя бы месяц: сэкономленные ₽300–800 не решат проблему дорогой аренды, но создадут запас на непредвиденное.

Ранее сообщалось, что эксперт Байгузина объяснила разрыв зарплат в добыче газа и курьерской сфере.