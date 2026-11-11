Учащиеся Подмосковья совершили почти 5 млн поездок в автобусах Мострансавто

С начала учебного года школьники и студенты Подмосковья совершили более 4,9 млн поездок по карте «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности в автобусах АО «Мострансавто», в среднем ежедневно с ее помощью оплачивают около 70 тыс. поездок. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Для многих школьников и студентов автобус — неотъемлемая часть ежедневного маршрута на учебу и обратно. Наша задача — сделать эти поездки доступными и комфортными», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Чаще всего по карте «Стрелка» проезжали на маршрутах МАП № 12 г. Ногинск, МАП № 10 г. Королев и МАП № 11 г. Балашиха. Наиболее популярным среди учащихся стал маршрут № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)». С начала учебного года на этом направлении совершили более 50 тыс. поездок по карте «Стрелка» учащегося. В ведомстве уточнили, что по карте «Стрелка» учащегося действует система скидок на проезд.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.