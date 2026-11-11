Последний Mercedes SLR McLaren Stirling Moss выставили на аукцион за $6 млн

Аукционный дом RM Sotheby’s анонсировал торги по продаже коллекционного спидстера Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss, намеченные на период с 26 ноября по 3 декабря 2026 года. Модель, созданная в рамках совместного проекта немецкого автоконцерна и гоночной команды McLaren, была выпущена ограниченным тиражом в 75 единиц. Выставляемый на аукцион экземпляр является самым последним, 75-м автомобилем серии, сошедшим с конвейера в декабре 2009 года. Ожидается, что итоговая цена лота превысит $6 млн, об этом сообщает автопортал Autoblog .

Технические характеристики и состояние

Спидстер полностью лишен лобового стекла, крыши и боковых окон. Автомобиль находится в состоянии нового: за 17 лет он прошел всего 53 километра. Под капотом установлен 5,4-литровый компрессорный двигатель V8 мощностью 650 л. с., который в сочетании с облегченным кузовом позволяет развивать максимальную скорость 354 км/ч и разгоняться до 97 км/ч за 3,5 секунды. Спидстер изначально находился в коллекции королевской семьи Кувейта до 2024 года, после чего сменил двух владельцев и был полностью сертифицирован для эксплуатации на дорогах общего пользования в США.

Эксклюзивная отделка и легализация

Данный болид выделяется штучным исполнением: кузов выкрашен в оттенок Fire Opal Red, салон оформлен по программе Silver Arrow с красной кожей и желтой прострочкой, а стандартные карбоновые вставки заменены текстильным композитом Alutex. В отличие от большинства трековых экземпляров серии, этот автомобиль укомплектован заводской аудиосистемой и золотистыми тормозными суппортами. Это финальная совместная модель на базе SLR, что делает ее уникальным объектом для частных коллекционеров.