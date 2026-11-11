В Подмосковье открылась мультисенсорная выставка «Каменный цветок Коломны»

В библиотеке имени Ивана Лажечникова в Коломне работает мультисенсорная выставка минералов «Каменный цветок Коломны», проект реализован руководителем экскурсионного маршрута «Коломенский трамвай желаний», экскурсоводом по Московской области Маргаритой Тимофеевой. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В основу вошли камни из частной коллекции Максима Байкова, экспонаты были найдены на территории Коломны. Посетители смогут увидеть разнообразные минералы, потрогать, услышать запах камней, а некоторые - попробовать на вкус. В дни школьных каникул подростки-участники креативной мастерской за пять дней осенних каникул вместе с экспертами отобрали более 100 минералов из 10 тыс. коллекции. Посетить мероприятие можно до конца ноября, кроме воскресенья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

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