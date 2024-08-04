В Раде сообщили, что около 800 тысяч мужчин «залегли на дно» из-за мобилизации

Около 800 тысяч мужчин призывного возраста укрылись от мобилизации на Украине, пишет издание Financial Times . Оно ссылается на слова председателя комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрия Наталуху.

Отмечается, что украинские военкоматы активно проводят рейды на промышленных предприятиях, где работники обязаны физически находиться на своих местах, в связи с чем значительно усложняют жизнь мужчинам.

«Около 800 тысяч мужчин «залегли на дно», чтобы избежать призыва, сменив адрес и устроившись на работу, которую оплачивают наличными, заявил Наталуха», — говорится в опубликованном материале.

Новый закон о ужесточении правил мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Согласно нововведениям, все военнообязанные украинцы в течение 60 дней должны обновить свои данные в военкомате. Для этого необходимо либо лично посетить это учреждение, либо воспользоваться «электронным кабинетом призывника».

Повестка считается врученной даже в том случае, если призывник ее не увидел — датой «вручения» будет считаться день, когда в документе был поставлен штамп о невозможности личной передачи.

Закон также обязывает граждан иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонение от призыва может привести к лишению права на управление транспортным средством. Важно отметить, что сроки демобилизации в новом законе не указаны.

Ранее сообщалось, что минимум 37 украинцев утонули в реке Тиса, пытаясь бежать в Румынию.