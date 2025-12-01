Россиянин повалил на пол в подъезде пенсионерку и сорвал золотые сережки

В Кемерово суд назначил 46-летнему жителю три года лишения свободы за нападение на пенсионерку с целью хищения ее золотых сережек, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал Главного управления МВД России по Кемеровской области – Кузбассу.

По информации ведомства, кузбассовец ранее привлекался к ответственности за нападения. Он обратил внимание на 73-летнюю пенсионерку и некоторое время следовал за ней. Когда женщина зашла в подъезд, напал на нее и повалил на пол. Грабитель сорвал золотые сережки и скрылся с места преступления. Сотрудники правоохранительных органов установили, что украшение он продал в ломбард. Полученные деньги потратил на собственные нужды. Инцидент произошел в апреле.

По данным ведомства, потерпевшая обратилась в полицию. Сумма причиненного ущерба составила 70 тыс. руб. Комплекс оперативно-розыскных мероприятий позволил оперативно установить местоположение мужчины. Рецидивиста заключили под стражу.

«Ленинский районный суд г.Кемерово постановил обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении ранее неоднократно судимого за совершение имущественных преступлений 46-летнего жителя Промышленновского округа», — указано в сообщении ведомства.

По информации издания, отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил возмещение материального ущерба.

